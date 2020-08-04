無業李姓男子今年5月底時，前往汐止區1家日系速食店，趁9點剛開門還沒客人時潛入女廁，並在天花板抽風機安裝針孔攝影，以由上向下的角度企圖偷拍，李一直等到晚上10點店家打烊時，又跑回女廁拆機器，但被員工當場發現報警，雖然找不到被害人，但士林地檢署日前偵結，依妨害秘密罪將他起訴。

起訴書指出，李男5月30日上午9時便進入店內，再趁機前往女廁，持螺絲起子拆掉抽風機通風口，暗中裝設針孔，企圖偷拍女性，李完成離開後，再以手機即時監控，確認機器有在運作。

李隨後就在附近閒晃，一直等到晚間10時，店家要打烊時再度返回，並再度潛入女廁，持螺絲起子打算將針孔取走，但過程中被店員巡視發現，喝問：「你在幹嘛！」其他店員聽到聲音都前往女廁，李無法逃走，後遭警方逮捕、移送。

起訴指出，李遭查扣的攝影機中，確有數名被害人遭到偷拍，但因面目難以辨識，因此沒有找到被害人，但李的行為已無故竊錄他人非公開身體隱私部位，全案審理後依妨害秘密罪提起公訴。

(中時 )