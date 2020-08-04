高雄市小港分局前行政組長林振宏涉嫌收受電玩業者賄款512萬元，日前遭最高法院駁回上訴定讞，判刑16年，原訂4日下午2時發監執行。不料他中午竟跑到愛河邊跳河尋短，經路人即時報警搶救、送醫後無礙。

據了解，林振宏輕生前曾傳簡訊給友人，聲稱自己被冤枉，揚言要以死明志。4日一早離家後便行蹤不明。中午12點時，有民眾在鄧麗君紀念館旁的愛河畔看到林振宏跳河，立刻報警。警消趕抵現場時順利救起林振宏，當時林振宏意識清醒，僅受擦傷，送醫急救後已無大礙。

2010年高雄市警界爆發收賄醜聞，時任市警局行政科前專勤組長李世昌綜理電玩、色情取締工作，涉嫌按月收受高雄市30家賭博電玩業者賄款，透過離職警員充當白手套、交付每月40至80萬元不等，前後共計收賄21次，總計1144萬元。

當時，李世昌供稱半數賄款是分給林振宏，兩人各拿572萬元。事件爆發後，李世昌因自白犯罪並繳回全部犯罪所得獲減刑，2018年2月最高法院判其6年4月、褫奪公權2年，不法所得572萬元沒收，判決後已入獄服刑。

高雄地院則在2018年判林振宏16年、褫奪公權6年，沒收572萬元賄款。二審仍維持16年刑度，林振宏則在庭外對媒體喊冤，痛批李世昌為了脫罪、減輕刑責，才把他拖下水。通話紀錄清楚指出，李世昌坦承部分的賄款都給了楊姓小三，白手套也從未提及他的名字，他一定上訴捍衛清白。

法官認為，李世昌為了確保特定電玩業者不被取締，疏通掌握臨檢名單的關鍵人物、時任專勤組副組長林振宏。依據扣案證據、相關證人證詞等，最後認定林振宏也有收賄，不採信辯詞，駁回上訴。林上訴三審，最高法院認為二審判決沒有違誤，駁回上訴定讞。

高雄市警局,小港分局,行政組,專勤組,電玩業者,收賄,愛河,跳河

(中時 )