颱風剛走，午後對流發展旺盛，中央氣象局發布大雨特報！氣象局指出，在對流雲系旺盛發展下，容易有短時強降雨發生。

氣象局針對基隆、新北、台北、桃園、竹縣、苗栗、台中，以及南投、雲林、嘉縣、台南、高雄、屏東等13縣市發布大雨特報，呼籲民眾注意雷擊及強陣風。

(中時新聞網)