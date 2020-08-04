台灣5G再添生力軍!繼電信三雄中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)開台後，今台灣之星宣布開台，加入戰局，台灣之星在盛大開台之際也喊出，「6～8年5G獲利轉正」!

台灣之星有鑑於5G其頻率特性與建設成本，對比4G若要達到相同涵蓋範圍，需要建設3至4倍的5G基站，然而現階段5G基站成本卻是4G的3倍以上，這使得全球已商轉國家的網路建設都集中在高密集人口區，同時可望帶動5G申辦熱潮的首支5G iPhone預計要待今年第四季才會問市，應用發展也仍待時間發酵，可謂現階段距離全球普及還需要數年的努力。

不過，有賴政府的大力推動，台灣已成功躋身全球5G前段班，接下來面對激烈的市場競爭，台灣之星誓言將積極投入網路布建，除開台時全台熱點涵蓋率已達50%，目標今年底優先完成高密集人口區涵蓋率80%、隔(2021)年6都市區人口涵蓋率達90%，預計時至2023年，各縣市區以及近郊都可以收到台灣之星的5G訊號。

台灣之星總經理賴弦五表示，台灣之星自4G時代加入台灣電信市場，6年來台灣之星扮演關鍵力量，落實對消費者的承諾並推動台灣4G服務快速普及；邁入5G世代，自頻譜競標就展現決心，傾全力標得5G的3.5GHz黃金頻段40MHz，是台灣之星4G開台時的4倍大，足以提供目前240萬用戶近同業2倍、業界最大的單位用戶個人頻寬。

同時，面對眼前充滿未知與機會的新時代，也持續將觸角伸至更多領域，攜手各行各業的合作夥伴一起發揮5G倍數加乘的效果。展望未來，台灣之星將持續實踐最高CP值、服務好、專業佳的價值主張，目標2025年總用戶數突破400萬、5G滲透率達80%、5G用戶數占比市場最高，同時達成個人用戶營收翻倍成長、企業用戶營收年複合成長率達110%，實現在6～8年5G獲利轉正的重要里程。

5G拚建設，台灣之星現階段已完成全台熱點涵蓋率50%，包括455個精華商圈、百貨商辦、各縣市熱點之涵蓋；目標今年底達成高密集人口區域涵蓋率80%、2021年六都市區人口涵蓋率90%、2022年全台各縣市主要生活區涵蓋率90%、2023年全台市區近郊5G訊號全面涵蓋。

期間，5G手機數量與價格也將趨於規模化與平價化，並且隨著網路建設越發完善，可望發展出5G殺手級應用帶動需求，根據GSMA推估2025年台灣的5G用戶將達到1,429萬人、滲透率將較全球高17%，於此同時，台灣之星目標總用戶數破400萬、5G滲透率達80%，實現在6～8年5G獲利轉正的重要里程。

(時報資訊)