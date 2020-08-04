一群從華為和阿里巴巴跳槽到微軟的員工，近日遭到微軟的內部抵制，這是微軟蘇州某團隊的自發行為。據界面新聞報導，由於華為和阿里轉職來的員工時常「比賽加班」，甚至「半夜在工作群組互發消息」，給團隊帶來大陸互聯網企業的加班文化，破壞規則與惡性競爭。因此在工作之餘開發Hackathon專案，每晚檢測部門內部人員晚上還在加班並提出警告。

不少大陸網友對此次抵制表達附議，認為這種行為拖累原本健康的職業風氣，並不該為形式主義的「找班加」。

此番爭執，正是大陸互聯網企業被詬病已久的「996」（每日9時上班，晚上9時下班，一周工作6天）文化與外企為代表的「工作生活平衡」文化的交鋒。

由於阿里和華為兩家巨頭企業皆以全員盛行加班著稱。據阿里員工透露，在公司整個氛圍影響下，幾乎所有人都自願加班，第一波加班的通常會在晚上8點左右離開，還有不少人會堅持到淩晨，甚至半夜兩三點；華為的加班風氣更是由來已久，不乏因為加班嚴重選擇離職的案例。

與之形成對照的是，微軟中國一直踐行著「工作生活平衡」的職場信條，這也導致事件在網上持續發酵，引發輿論風波。

(旺報 )