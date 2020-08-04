林口長庚醫師盧郁仁表示，傳統的開顱手術，為了使腦部被固定避免大腦受到傷害，並增加可視角及操作空間，需要透過牽引器固定腦部。（賴佑維攝）

長庚大學電子系教授王哲麒表示，手術用壓力監測系統可以直接檢測牽引器壓力大小。（賴佑維攝）

傳統開顱手術需要用牽引器固定宛如豆腐的腦部，不過醫師往往只能靠手感判斷有無施力過大。長庚大學、林口長庚醫院組成團隊研發「手術用壓力監測系統」，在牽引器加裝壓力感測裝置，4日技轉給台灣軟電公司，盼盡快實用化。

林口長庚醫師盧郁仁表示，傳統的開顱手術，為了使腦部被固定，避免大腦受到傷害，並增加醫師可視角及操作空間，需要透過牽引器固定腦部。不過因為腦部宛如豆腐般脆弱，因此施力若過大，就算完成手術，還是會對患者造成一定程度損傷。

盧郁仁補充，過去優秀的腦外科醫師，需要天分與努力，才能掌握使用牽引器的力道。但是透過這套壓力檢測系統，年輕醫師能夠掌握施壓的力道。醫師在手術期間的壓力也會降低，病患的安全更能有保障。

長庚大學電子系教授王哲麒表示，過去的顱內壓監測系統可以檢測腦壓，但是不準確，加上反應可能有超過15秒的延遲。研發團隊將壓力感測器裝在牽引器上，就可以大幅改善這個問題，目前已經成功在大鼠完成開顱手術的動物實驗。此壓力感測器對於病人安全度提高、使用簡單，夠有高準確度、低成本的優點。

這項技術由長庚大學工學院長賴朝松、教授王哲麒與新北市立土城醫院副院長魏國珍、林口長庚神經主治醫師外科盧郁仁共同率領團隊研發。4日技轉簽約儀式在長庚大學創新基地舉行，希望盡快研發成功，進入商用市場。

(中時 )