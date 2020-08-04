台南市政府積極推動長照服務2.0，由於服務項目中，以「居家服務」的申請量居多，導致照顧主力的居家服務員需求量也大幅增加。台南1對夫婦同時投入長照服務的夫妻，太太是遠嫁來台的新住民珊珊，她表示，透過從事照顧服務工作，不僅能增加收入，還可以幫助他人，讓她獲得成就感及幸福感。

擔任照顧服務員已經4年多的珊珊，本身是新住民，她與丈夫魏先生是少數一起從事照顧服務工作的夫妻檔，當年經由朋友介紹一起參加照顧服務員訓練班，結訓後也在同一家單位服務。

珊珊說，有次服務一位長期臥床的伯伯時，只要她開口與伯伯說話，對方總是用髒話回應，但因她是新住民，聽不懂伯伯在說什麼；但伯伯的太太肯定並稱讚她做得很好，要她別在意伯伯的話，之後她學會重新調整心情，並常與伯伯些笑話，她發現伯伯的笑容變多了，也漸漸願意跟她聊天對話，這讓她感到開心及成就感。

魏先生也說，他曾服務過1名因車禍腦傷癱瘓臥床十餘年的個案，陪伴在旁的是個案年邁的老母親，不離不棄的照顧，讓他感受到母愛的偉大。

市府社會局結合民間照顧服務機構，提供照顧服務員到宅服務協助，希望減輕家屬的照顧壓力，並增進長者與外界的互動，光是今年6月即提供1萬1534人次的居家服務，今年更累計服務高達51萬4849人次。社會局照管中心每月透過個案服務現場查核、電話抽查及不定期查核，督導各長照特約單位，希望透過公私協力的專業服務，滿足市民眾對長期照顧服務的需求。

(中時 )