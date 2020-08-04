號稱有1.2萬名黨員的台灣民眾黨，日前舉行創黨後首次黨員大會，經清點後有效黨員人數為8068人，當天出席2610人、委託書2531人，人數共5141人，已達法定開會人數，並順利修訂黨章，預計今年底前舉行黨代表選舉。知情人士指出，此次成功舉行黨員大會不僅度過滅黨危機，同時也清點全國黨員分布，當作為2022年議員選舉提名參考依據。

首次黨員大會落幕，民眾黨周三例行的黨政聯繫將進行檢討，針對各縣市黨員出席比例、有效黨員分布等情況進行了解，做為未來舉辦網路行銷、活動的參考數據，同時透過此次黨員大會，盤點民眾黨動員能力及民眾黨基本盤。

民眾黨創黨後積極投入各項選舉，知情人士透露，此次黨員大會將會統計出黨員分布，以利作為2022地方選舉提名的參考依據，接下來將會依照2020大選民眾黨政黨票得票率及黨員比例交錯分析，研判各地可提名議員的人數。

不過，民眾黨雖然順利開成首次黨員大會，但黨員人數從原本對外宣稱的1.2萬人，經清查後暫時剃除資料有誤及失聯黨員，首次官方正式統計黨員人數下修剩不到萬人，遭外界質疑黨員大會是否有效。

對此，民眾黨發言人陳宥丞表示，1.2萬名黨員為未經正式程序確認及盤點之數字，因創黨後隨即投入選舉，未即時清查實際黨員人數，經盤查後發現很多黨員網路及紙本重複申請，甚至有資料填寫不確實，最終黨員大會名冊經中評會認定為8068人，中評會並授權主席團就活動當天到場可事後追認現場報名之黨員，一切按照規定辦理。

另外，黨員大會當天通過修訂黨章，授權黨員代表大會為黨最高權力機關，任期為2年，每年召開1次會議，除立委、現市首長、議員、鄉鎮市長等公職為當然黨代表，預計要票選出至少百席黨代表，由黨員票選產生，預計最快今年底舉行黨代表選舉，以利提前布局2022地方選舉。

(中時 )