群創（3481）公佈2020年第二季營運成果，合併營收為669億元，營業損失為34億元，稅後損失為48億元，基本每股損失為新台幣0.49元。

2020年第二季整體出貨面積741萬平方公尺，較前一季增加25.5％，液晶面板售價為每平方公尺287元美元。中小尺寸營收為161億元，較上一季增加22.0％。中小尺寸合併出貨面積77.2萬平方公尺，較前一季增加32.4％。

營收以產品應用別區分，手機及商用產品為33％，可攜式電腦為23％、桌上型螢幕為13％、電視為31％。以產品尺寸別區分，10吋以下為25％、10到20吋為28％、20到30吋為15％、30到40吋為6％、40吋以上為26％。

回顧第二季，由於歐美市場逐步解封及宅經濟產品需求持續助益，面板整體需求回溫，公司單季營收較上季成長32.7％。同時，由於面板報價於第二季逐步回升及成本管理效益浮現，第二季毛利率轉正達2.8％及EBITDA獲利率達8.2％，財務體質及營運維持穩健。

(工商 )