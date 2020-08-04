中市某醫院的46歲張姓皮膚科醫師，自2018年1月起年餘間，對看診的6家照護機構共119名住民病患，不實登錄施行「液態氮冷凍治療」，向健保署申報詐領醫療費26萬餘元。台中檢方審酌張男犯後坦承犯行，且醫院協商同意繳回具爭議的醫療給付金額526萬餘元，予以張男緩起訴處分，期間1年，並須向公庫支付35萬元。

緩起訴書指出，張姓皮膚科在2014年1月起至2019年3月31日在台中市太平區1家醫院擔任支援醫師，醫院與健保署簽有全民健保特約醫事服務機構合約。張醫師自2018年1月至2019年2月間，針對6家照護機構共119名住民病患看診時，在就醫紀錄上不實填載施行「液態氮冷凍治療」，向健保署詐領醫療費用合計29萬餘點，換算為新台幣為26萬元9000多元。

健保署接獲民眾檢舉，派員前往查訪發現，台中地檢署指揮台中市調查處偵辦移送。

檢調追查發現該醫院仍有醫療點數567萬9千多點有所爭議，換算為新台幣527萬6千多元，經健保署與醫院雙方協商，醫院同意繳回、健保署同意以後續申報費用追扣的方式返還。檢方審酌張姓醫師犯後坦承犯行，以具悔意，予以緩起訴處分，期間為1年，並須支付公庫35萬元。

(中時 )