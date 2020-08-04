永康區大灣排水水位明顯降低。(曹婷婷攝)

台南市長黃偉哲今上午到永康區大灣排水視察防汛整備情形並聽取簡報。(曹婷婷攝)

台南市最易淹水區域的三爺溪排水流域，支流大灣排水已於5月完成整治、浚深，大灣排水保全水準提升至25年重現期距保護標準，整治後成效良好，將有效緩解永康區西灣里、崑山里一帶淹水沉痾。萬代橋上游瓶頸段護岸整治工程陸續完成，市府爭取「前瞻基礎建設計畫」整治經費約31.55億元，力拚2022年汛期前完成。

台南市長黃偉哲今上午到永康區大灣排水及太子廟中排視察防汛整備情形。他說，進入汛期且颱風剛遠離，上周即指示相關單位防汛工作絕不可鬆懈，特別是較易淹水的指標地區，務必超前部署以減少淹水帶來的損失。

水利局長韓榮華表示，三爺溪排水除了主流整治以外，支流大灣排水也在經濟部水利署的補助下於今年5月完成整治及浚深，可將大灣排水保全水準提升至25年重現期距保護標準，目前資料顯示，鯽潭橋常水位較去年同期降低約1.1至1.5公尺，顯示整治後成效良好，配合新設防汛道路、堤後排水抽水機建置，將有效舒緩永康區西灣里、崑山里一帶淹水。

水利局指出，太子廟中排護岸加高後雖然已減少河水溢堤的風險，但沿岸地區豪大雨時仍容易積水，今年在經濟部水利署補助下，預計再投入2160萬元經費辦理「永康區太子廟中排堤後抽水應急工程」，增加4台0.5cms抽水機。工程預計8月開工，明年汛期前完成。

黃偉哲提到，大灣排水跟太子廟中排整治是一體工程，新設防汛道路底下鋪設箱涵能加速排水，一方面加高堤防，一方面將河道浚深及清理，多管齊下可增加大灣排水的蓄洪量，也可減少溢堤的機會，讓市民的生命財產獲得進一步的保障。黃偉哲也強調，未來雨量恐隨氣候暖化而更難預測，但市府一定會持續努力，提出最好的計畫爭取經費，早日讓民眾擺脫洪患之苦。

水利局說明，目前台南市低窪地區57座抽水站、449台移動式抽水機已完成保養維護及預佈（含20台機動調度機組），各區公所及水利局準備沙包24萬包可供索取；防水擋板1,868片分配予永康、仁德等11個易淹水地區的區公所運用。

(中時 )