直播》台北地院說明立委收賄案法官裁定結果

檢調偵辦立委集體收賄案，8名被告在地檢署拘留所歷經5天4夜，號稱創下司法史紀錄最長的羈押庭，檢方懷疑李恆隆為奪取SOGO經營權，行賄5名卸任、現任立委價金初估共約3150萬元，台北地檢署對李、立委蘇震清共8人聲押禁見，台北地院定今日下午2點半作出裁定。

北院公布裁定，目前收賄金額最高的立委蘇震清與其辦公室主任余學洋確定羈押禁見。其餘6人仍等待裁決結果公布。(持續更新)

(中時新聞網)