直播》不斷更新 台北地院裁定 蘇震清與辦公室主任余學洋羈押禁見 14:242020/08/04 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李恆隆認了給立委支票，但強調是為對抗不正義，從未要求立委作違背職務行為。(中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 直播》台北地院說明立委收賄案法官裁定結果 檢調偵辦立委集體收賄案，8名被告在地檢署拘留所歷經5天4夜，號稱創下司法史紀錄最長的羈押庭，檢方懷疑李恆隆為奪取SOGO經營權，行賄5名卸任、現任立委價金初估共約3150萬元，台北地檢署對李、立委蘇震清共8人聲押禁見，台北地院定今日下午2點半作出裁定。 北院公布裁定，目前收賄金額最高的立委蘇震清與其辦公室主任余學洋確定羈押禁見。其餘6人仍等待裁決結果公布。(持續更新) (中時新聞網) #台北地院 #裁定 #立委 #說明 #立委收賄 也許您會感興趣 推薦閱讀 民事大法庭裁定 修法前收養未滿7歲未成年須經同意 14:062020/07/31 社會 立委集體收賄白手套起底 統領二代翁華利北桃地產估150億 08:382020/08/01 社會 黨主席徐永明涉收賄案 時力晚間將開臨時決策會 15:252020/08/01 政治 一再捲入是非 名嘴：蘇震清屏東縣長之路恐怕是斷了 13:152020/08/02 政治 立委收賄案引爆政壇核彈 蘇嘉全請辭府秘書長 16:052020/08/02 財經 立委集體涉貪案 蘇震清辦公室主任妻小庭外守候 12:402020/08/03 社會 怕什麼？受賄弊案風暴 民進黨立委全體神隱噤聲 18:132020/08/03 政治 5立委收賄3150萬 收押今揭曉 04:102020/08/04 社會新聞 蘇震清涉收賄2千萬 連勝文：像極了「出軌的」愛情 08:062020/08/04 政治 李恆隆認了給立委支票 辯：從未要求立委作違背職務行為 08:522020/08/04 社會 社會熱門新聞 羅霈穎「雙腿著地躺床」＋「雙腳發黑」猝死 高大成推測死因 - 社會 直播》台北地院說明立委收賄案法官裁定結果 - 社會 立委收賄1／知名女主播10萬香水叫他買單 李恆隆唉：就當交朋友 - 社會 2女地鐵凶狠互踹 洋裝妹狂洩春光 網反讚武術高手 - 社會 名牙醫診所內偷拍對準「腰部以下」 5女助理更衣全入鏡 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。