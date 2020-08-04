台北市42歲男子今天下午1時許，疑似情緒失控，在大安區羅斯福路4段1巷弄的磚造平房，於屋內開瓦斯桶揚言輕生。警消獲報前往部署水線、畫設警戒區管制人車，與轄區大安分局員警配合了，持續與男子溝通勸阻。

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