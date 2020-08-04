北市大安區男子揚言開瓦斯 警消拉水線溝通中 14:282020/08/04 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市大安區男子揚言開瓦斯 警消拉水線溝通中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市42歲男子今天下午1時許，疑似情緒失控，在大安區羅斯福路4段1巷弄的磚造平房，於屋內開瓦斯桶揚言輕生。警消獲報前往部署水線、畫設警戒區管制人車，與轄區大安分局員警配合了，持續與男子溝通勸阻。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #男子 #警消 #溝通 #自殺 #大安區 也許您會感興趣 社會熱門新聞 羅霈穎「雙腿著地躺床」＋「雙腳發黑」猝死 高大成推測死因 - 社會 直播》台北地院說明立委收賄案法官裁定結果 - 社會 立委收賄1／知名女主播10萬香水叫他買單 李恆隆唉：就當交朋友 - 社會 2女地鐵凶狠互踹 洋裝妹狂洩春光 網反讚武術高手 - 社會 名牙醫診所內偷拍對準「腰部以下」 5女助理更衣全入鏡 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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