國會驚爆SOGO弊案，藍綠、時力三黨多位立委都身陷其中，其中又以民進黨立委蘇震清收賄金額最大，對此，蘇震清的叔叔，總統府秘書長蘇嘉全也遭受波及，為了自清而請辭秘書長一職，但卻被爆料，蘇嘉全請辭恐怕不只是因為蘇震清案，他女婿跟台電之間的交易恐怕也惹人議論的問題之一。

政治觀察員李正皓在政論節目中表示，台電相關公司曾向蘇嘉全女婿所成立的香氛蠟燭公司購買蠟燭，而且一買就是1800萬！而且那間公司的資本額才1000萬，當年盈餘更只有3000萬，卻花1800萬來買蠟燭？中間有沒有問題恐引起議論。

國民黨立委林為洲也指出，這些事件中也再一次看到公營事業的弊端，大家看有多少問題，都跟蘇家有這麼密切關係，應該徹查到底，而國民黨團也在草擬有關公營事業的派任董事、總經理都要做嚴格規範，否則弊端會層出不窮，打弊案是一回事，但要改革公營事業的治理也是努力方向！

(中時新聞網)