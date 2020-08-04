比利時工程師日前檢驗出新冠肺炎陽性，台北市副市長黃珊珊4日表示，一旦確定是感染源不明的本土病例，將啟動第一階段管制，建議大家搭乘公共運輸都要戴口罩，並考慮祭出罰責，在中央未確定的情況下，仍維持密閉空間無法保持社交距離就戴口罩的規定。

在台工作的比利時工程師感染新冠肺炎，台南市重新要求無法保持社交距離的室內須戴口罩，宣導2周後開罰，台中市也啟動KTV等5大場所戴口罩及實名制。

黃珊珊指出，目前為止比利時工程師還沒定位為本土感染或境外移入，北市也不宜自行判定，北市在疫情解封後，已訂好SOP管制措施，每個局處都做好準備。

她表示，目前第一線工作人員還是強制戴口罩，，如果中央有確定是感染源不明的本土病例就會啟動第一階段管制，也許會在公共運輸建議大家都戴口罩，如果是建議就不會有罰則，但有第一例感染源不明的本土病例發生，就會考慮採取罰則。

黃強調，北市盼大家生活正常、提高警覺，但不要過度恐慌，有近距離接觸時民眾要有警覺性，目前的確比較鬆懈，既然有這樣的狀況，先引起民眾警覺性比較重要，密閉場館建議大家戴口罩，至於要不要開罰，要視疫情變化，還是以配合中央為主。

(中時 )