近日台灣新增一例比利時工程師確診新冠病毒個案，對此中央流行疫情指揮中心只匡列100多位密切接觸者進行篩查，防疫專家、中華民國防疫學會理事長王任賢疾呼，全面檢討篩查政策，要對新增確診病例所有接觸者廣為篩查，不能只做有限度的接觸者篩查及有限度的限制措施，否則台灣將成為明日香港，疫情恐再大爆發甚至失控。

王任賢指出，台灣防疫一直存在篩檢能量不足的問題，非得要確診者的密切接觸者才進行篩檢，從近兩個月包括櫻花妹、泰國移工及比利時工程師等3例新增病例來看，中央疫情指揮中心明顯吃案，不列入境外病例也不列入本土病例，這也算了，重點是事後疫調僅匡列密切接觸者，可能漏放潛在社區的無症狀感染者，這與大陸進行清零政策明顯不同，就是一發現確診病例，所有接觸者都要篩檢，並要求自主健康管理。

他認為最擔心的是台灣會步香港後塵，對待病例的作為僅做有限度的接觸者篩查及有限度的限制措施，未徹底清零，後果就是在社區開放之後，殘留沒被篩檢發現的無症狀感染者，隨時可能造成社區疫情大爆發。

王任賢呼籲中央流行疫情指揮中心，比照南韓，出現1個病例時，篩查1萬個接觸者，不要像香港湊個100、200人就結案，要澈底「清零」，不然會殘留病例在社區。

(中時 )