受疫情影響，民眾無法出國血拚、代購，台中日曜天地OUTLET搶搭暑假促銷商機，以「小瑕疵、大折扣」為號召，7日至24日起集結CHANEL、PRADA、GUCCI、FENDI、COACH、MK等60大精品名牌，舉辦NG名牌包搶購會，超過萬個NG名牌包下殺1折起，讓民眾偽出國搶平價名牌包。

GUCCI皮革logo手提包2萬初就能買到、CHANEL白色漆皮手提包直接下殺2.7折…，日曜天地OUTLET連續十年舉辦NG名牌包搶購會，已累積相當多粉繼，今年在國內外名牌紛紛調漲之際，搭上國內報復性消費商機，抗漲登場，還特闢400坪賣場，要讓消費者用最高CP值買入名牌包。

這場特賣會優惠不斷，像是MICHAEL KORS、COACH最低下殺2.5折、法國頂級名牌CHANEL下殺2.6折，同時也有知名行李箱品牌SAMSONITE3折起、小資女愛好品牌RABEANCO及休閒包款EASPAK 1折起等，從精品到平價品牌通通有。

8月7日首賣當日更加碼免費送10個NG名牌包，前50名到現場的民眾即可參加「解放I(愛)NG、搶包大作戰」，民眾大聲高喊最想搶到的品牌，最高分貝的人直接帶走NG名牌包！且結帳使用振興三倍券購買，還能獲得抽獎券，中獎者即可用200元振興券買到價值2萬元以上的名牌包，好康一籮筐。

(中時 )