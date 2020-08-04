「智慧科技學院」下設立醫學體感中心，強化跨域應用與教學創新。（林雅惠攝）

迎接AI時代浪潮，培育未來解決問題人才，義守大學新學期成立「智慧科技學院」，3日舉行揭牌儀式，正式上路！除大幅升級設備外，更將發揮9大學院綜合大學優勢，連結義聯集團、義大醫院等豐厚資源，聚焦醫學與智慧科技跨領域發展，從產學研合作與課程變革等面向多管齊下，強化跨域應用與教學創新。

義大校長陳振遠表示，智慧科技和醫療是義大的兩大優勢，除了善用集團資源，更將凸顯醫學與產學合作優勢，全面提升師生AI實力；「智慧科技學院」發展分為三主軸，首先將規劃全校師生智慧科技通識課程，掌握未來生活與教育趨勢；其次為推動AI＋X，各學系加入智慧科技課程，跨領域學習；再者鎖定尖端老師，鼓勵進一步和業界合作開發與應用智慧科技。

強化師生AI跨域創新能力又分為三個層次，第一層次為「Know What」，輔導師生認識智慧科技；其次為「Know How」，了解如何將智慧科技延伸運用在AI，例如「電子工程學系」開發智慧情緒視聽播放系統、「資訊工程學系」整合大數據與醫學判讀等；第三階段為「Know Why」，聚集尖端技術教師跨域開發AI應用，引導協助產業數位轉型。

為此，義大同步成立「智慧科技產研中心」，凝聚相關領域老師能量，擴大產業數位化服務等；在課程設計上，新學年度也將開設「智慧科技導論」通識選修課程，持續培養種子教師，規劃110學年度轉為全校必修。

智慧科技學院院長王周珍表示，智慧科技學院下設多個研究中心與多功能教室，包括PBL智慧教室、AI暨大數據協作空間、醫學AI暨大數據中心、醫學體感中心與人工智慧與機器學習實驗室等，同時規劃增添Nvidia DGX A100 (8GPU)新超級電腦，提升師生研發實力與產學合作能量，以利學生無縫接軌業界需求，全力培育跨域智慧科技人才。

(中時 )