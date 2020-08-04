左起為台灣高鐵董事長江耀宗、交通部長林佳龍及紙風車劇團創辦人李永豐，三人共邀民眾父親節當日前往台中高鐵站觀賞演出。（劉宗龍攝）

《武松打虎》戲碼中的老虎特別與林佳龍互動，林佳龍笑稱他們是「龍兄虎弟」。（劉宗龍攝）

紙風車劇團日前歷經火劫，向高雄銀行借貸5千萬救急後，開始拼命接戲、重製道具布景的日子，期望5年內償還借貸。劇團近日也受台灣高鐵邀請，將在父親節當日演出經典戲碼《武松打虎》。紙風車劇團創辦人李永豐今(4)日表示，劇團最怕的是沒有機會演出，能受各界相挺邀演，非常感謝。

紙風車7月重啟「紙風車368兒童藝術工程」，雖天氣炎熱，但場場節目仍吸引眾多民眾前來支持。李永豐表示，上半年疫情加上火災，對劇團打擊非常大，但團隊仍會努力演出償還借貸，不少演員都在日前演出中暑，但仍堅持在中暑狀態把戲演完，「我們不怕中暑，怕的是沒有機會演出。」

台灣高鐵為響應政府推行的防疫新生活運動，在交通部支持下，邀請紙風車於父親節赴台中高鐵站演出。演出前記者會上，紙風車也帶來《武松打虎》的精彩片段，邀交通部長林佳龍及台灣高鐵董事長江耀宗上台與老虎互動，林佳龍更自比老虎與他是「龍兄虎弟」。

李永豐表示，過去就讀北藝大期間，他了解文化政策最重要的是政府單位要和文化結合，即使僅是一座橋，讓藝術家來妝點就會不一樣。遺憾的是，畢業至今數十年，台灣民間對文化的關注力量仍遠遠超過政府，紙風車長期下鄉演出，就是希望下一代有更多機會接觸藝文，讓孩子在困頓時從藝文得到安慰，如宗教力量般。

李永豐表示，2006年以來，公部門給予紙風車的演出機會不到20％，希望呼籲政府部會多請藝文團體和企業、部門互動，落實行政文化化。像此回能受高鐵邀請演出就非常高興，能和交通部、高鐵攜手讓下一代更美好。

林佳龍表示，藝文產業工作者要的不是捐助，而是一個舞台，未來觀光局會陸續在北、中、南辦理10場到20場不等的大型演出，邀請藝文團體前來演出，防疫之餘，也能身體力行支持台灣本土藝文產業。

紙風車將於8月8日在台中高鐵站的高鐵車站專用區演出《武松打虎》，全程開放民眾免費觀賞。

交通部長林佳龍（圖）邀請大、小朋友共襄盛舉免費觀賞，以實際行動支持台灣在地優質的藝文表演，並力行防疫新生活運動。（劉宗龍攝）

紙風車文教基金會執行長李永豐（左起）、台灣高鐵董事長江耀宗及交通部長林佳龍等人坐在台下，欣賞紙風車劇團團員演出「武松打虎」的精彩片段。（劉宗龍攝）

在活動宣告記者會上，紙風車劇團團員演出「武松打虎」的精彩片段。（劉宗龍攝）

交通部長林佳龍（中）、台灣高鐵董事長江耀宗（左四）及紙風車文教基金會執行長李永豐（左三）等人及演員們，邀請大、小朋友共襄盛舉免費觀賞，以實際行動支持台灣在地優質的藝文表演，並力行防疫新生活運動。（劉宗龍攝）

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