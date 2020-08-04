2020年8月3日上午，臺灣大學生江蘇實習就業特訓營暨青春南京行——「第五屆甯台大學生•青春修煉營」開營儀式在南京舉辦。此次實習就業交流活動由南京臺灣青年創業學院、南京文旅創新學院共同主辦。約100名兩岸大學生代表參加開營儀式，接下來將在「青春修煉營」中度過一個特別的暑期。

江蘇省赴台陸生聯誼會。

江蘇省台辦副主任李衛華應邀出席並致辭，南京市台辦主任張屹為特訓營授營旗。江蘇省及南京市相關部門負責人及實習企業代表應邀參加開營式。

江蘇省台辦副主任李衛華致辭。

南京市台辦主任張屹為特訓營授營旗。

全國台企聯常務副會長、南寶樹脂中國有限公司董事長孫德聰通過視頻向參加此次「青春修煉營」的大學生們表示歡迎。他在視頻中介紹說，今年上半年受新冠疫情的衝擊，全球各大經濟體出現下滑，大陸經濟依然保持平穩，可見大陸的市場和消費力體量龐大，臺灣青年前往大陸工作或創業，成功的機率遠比臺灣要高。

南京臺灣大學生實習基地代表、江蘇紫金農村商業銀行人力資源部總經理林盛表示，歡迎兩岸大學生來南京實習，企業願意提供一切便利，幫助同學們儘快適應實習生活，熟悉工作技能，也建議同學們畢業後能選擇南京作為實現人生夢想的第一站。

甯台大學生·青春修煉營

曾經參與過首屆「甯台大學生·青春修煉營」、現就讀於北京清華大學的台籍大學生鄭凱文，也通過視頻向學弟、學妹們介紹了自己的經驗。他說：「通過這樣的實習活動，我對大陸的人文、歷史、經濟、文化有了新的認知，希望今年參加活動的同學們能夠腳踏實地，收穫知識、經驗、友誼。」

南京臺灣大學生實習基地。

本次實習活動將持續一個月，同學們根據自己的專業，到金融、法律、文創、資訊、生物科技、餐飲等各類相關企業開始跟班學習專業技能，提升就業能力。主辦方還將組織同學們開展青年創業課程培訓，解讀實習就業政策、講解電商運營過程，體驗非遺傳承技藝，參訪兩岸交流基地南京大屠殺遇難同胞紀念館和牛首山文化旅遊區等等。

(中時新聞網)