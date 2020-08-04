疫後新生活，不僅官方積極推動藝文振興方案，建商也大力支持推動藝術相關活動，配合暑假期間，不少活動內容都瞄準親子客群，如「陸府藝角」自8月起展出《土地孕育的配方》，深富教育意義的實驗展覽；而久樘開發將從8月起一連三周舉辦「久樘四季Villa犀睛文化季」，邀請草屯的明星藝人與南投特色文化的表演團體，用藝文活動讓民眾「看見台灣」!

由「陸府生活美學教育基金會」主辦的《土地孕育的配方》展覽，為「雜草稍慢」藝術家雙人組-林芝宇、賴瑋婷聯手策展，其中的主展覽計畫《我們野自由了》綠地認養系列實驗計畫，首次嘗試在臺中國家歌劇院戶外耕耘了一塊野放綠地並種植雜草，藉由不噴藥、不除草、不施予人為干擾的方式，觀察採集植物的生長情形。

陸府生活美學教育基金會表示，這些被統稱為「雜草」的植物，卻是人類生活中最親近的植物，藉由這次《土地孕育的配方》展覽，以實驗性的方式，在台中國家歌劇院戶外草地野放種植雜草，再以修枝、局部剪取的方式採集後，讓觀眾認識雜草的種類，培養觀眾對環境的關注力。

此外，《土地孕育的配方》也將舉辦兩場與民眾互動、體驗雜草不同面貌的系列活動，透過不同感官方式來體驗真實土地的配方。包括8/22的《從雜草到一鍋茶》、與9/5的《尋茶》靜心茶會。

(工商 )