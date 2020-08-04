《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（4）日的國際新聞重點。

【1】 川普改口：9月15日前無收購協議 就封禁TikTok

美國總統川普繼封殺華為後，又決定對大陸短影音分享平台抖音的海外版抖音（Tik Tok）開刀。川普3日在白宮表示，他同意外國版抖音出售給包括微軟在內的美國公司，但如果在9月15日之前無法達成出售協定，將在美國禁止TikTok。

【2】 譚德塞直言：新冠無萬靈丹「恐永遠也不會有」

新冠病毒持續肆虐全球，根據約翰霍普金斯大學統計，至今全世界已累計1千8百萬人確診、68萬人死亡。至於是否有可能有針對新冠肺炎的特效藥問世，世界衛生組織秘書長譚德塞表示，目前沒有新冠肺炎萬靈丹，且「恐怕永遠也不會有」。

【3】 踏華為後路？遭川普追殺後TikTok在歐命運 專家給答案了

川普同意後，原先將遭全面封殺的大陸社群影音平台「TikTok」得以出售給微軟，雖然規定TikTok母公司字節跳動必須要與微軟在45天內完成交易，且必須付給財政部一大筆錢。至於川普決策是否會影響TikTok在歐洲命運，諮詢商AgencyChina研究及策略經理諾里斯表示，目前TikTok在歐洲的問題還尚未搬上檯面，目前看起來母公司仍有信心在歐順利營運。

【4】 影》拜託別殺我 遭壓頸喪命 美非裔男生前無助掙扎哭求警畫面曝光

美國非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓頸喪命，引爆全美反種族歧視抗爭風潮，最新警用密錄器捕捉到的畫面曝光，影像顯示，佛洛伊德沒有逃跑跡象，警察看到他便拔槍對準他的頭，佛洛伊德面目猙獰、苦苦哀求警察別殺他，更預測自己可能就此斷魂。

【5】 索馬利蘭總統下令研擬台北法案 索媒：準備承認台灣

我國上月初宣布，台灣與索馬利蘭共和國以「台灣代表處」及「索馬利蘭代表處」的名稱，互設官方代表處；而索國媒體《索馬利蘭紀事報》3日報導，索國總統阿巴迪，已指示親信研擬加強台灣與索馬利蘭雙邊關係的方式；並且研究台索互相承認的可能性。

(中時新聞網)