台灣之星今日宣布5G開台資費，相較於電信三雄至少1399元才能吃到飽的門檻，台灣之星再度開出砍價第一槍，強調「標榜5G用得到才付錢」，可在既有4G吃到飽（799元）以上加掛200元的費用使用5G，等於999元吃到飽。

台灣之星副總經理朱曉幸表示，電信三雄開台後，68％用戶認為太貴、 82％用戶認為現在換5G也用不到，「能所不能」反而變成很遙遠的距離，為避免消費者因5G初期涵蓋率相對不足，申辦5G資費花了錢卻用不到服務，首創沒用到5G收費與4G相同，以月租799可享終身4G不限速吃到飽為例，5G依用量以MB計費，最高加收200元，等於5G不限速吃到飽「千元有找」。

通訊業者指出，雖然台灣之星僅251萬用戶，相較電信三雄仍遠，不過台灣之星向來具有制衡、價格破壞者的角色，這不得不佩服，換言之，只要台灣之星砍出第一刀，電信三雄撐不了太久的，最晚2年夠就會跟進調降，可能降破千元大關。

台灣之星開台前，就祭出限時「預約5G半價」，單辦門號享新申辦／攜碼申辦5G不限速上網吃到飽月租費只要電信三雄半價，月租699元，再享網外／市話加碼送250分鐘，只有預約5G保留席才有，開台後將不再復見，伴全民輕鬆邁進5G。

比較各業者所取得5G的3.5GHz黃金頻段之頻寬以及既有用戶數規模，台灣之星也延續4G優勢，穩坐全市場單位用戶個人頻寬最大，最高達三大電信2.08倍，即便尖峰時段多人同時上網也不用擔心塞車，享受「分得多，才跑得快」的極速上網特權。

(中時 )