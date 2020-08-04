美國時間間8月3日，美國總統川普表示，除非微軟或其他公司能夠購買TikTok並達成交易，否則TikTok將在9月15日被強制關閉美國業務。另外川普更指出作為交易的一部分，購買公司應向聯邦政府支付「大量資金」。這也導致美東時間3日收盤的微軟股價為216.54美元、漲5.62％，單日市值增長872億美元，總市值1.64兆美元，位居全球第二、僅次於蘋果。

上週川普表示將在次日頒佈行政命令以禁止TikTok美國業務營運，引發有關字節跳動與旗下TikTok未來命運的大規模討論。

美國時間8月2日，微軟公司在官網發表聲明，表示將繼續就收購TikTok在美業務進行談判，最遲9月15日完成。正與字節跳動洽談收購TikTok在美國、加拿大、澳大利亞和紐西蘭的業務。若收購成功，微軟將在這些市場擁有和營運TikTok。

隨後，微軟前CEO史蒂夫·鮑爾默（Steve Ballmer）發聲表示，微軟對TikTok的追求是令人興奮的。同時微軟也有能力應對隨之而來的任何監管問題。即使是在企業業務上也總存在國家主權問題，認為微軟對這一主題具備真正的理解，這源於一段歷史和不得不與政府合作的記錄（反壟斷案），並明白政府是一切結構的一部分。

(旺報 )