彰化縣議員曹嘉豪也帶女兒前來體驗，與女兒一起穿著厚重的消防衣，瞄準火源完成任務。(吳建輝攝)

消防小尖兵夏令營有CPR體驗，防震、救災等七道關卡，希望讓小朋友從小培養正確的防火防災常識，並提升孩童的緊急應變能力。(曹嘉豪提供／吳建輝彰化傳真)

因疫情延後辦理的彰化消防小尖兵夏令營，同樣遭家長秒殺，今天第二梯次在彰化員林的消防局第二大隊辦理，由消防員帶著小朋友體驗救火，救溺等關卡，彰化縣議員曹嘉豪也帶女兒前來體驗，與女兒一起穿著厚重的消防衣，瞄準火源完成任務，他說除能體驗消防員工作時的辛勞，還能充實小朋友消防常識，一舉兩得。

今天上午彰化縣消防局第二大隊前聚集113位小朋友及其家長，一起參加消防小尖兵夏令營，除了原有的闖關活動外，今年還增加親子互動的部分，家長與小朋友換上消防衣，從起點出發通過繞錐，並救受困在火場，重達60公斤的假人，還要射水滅火，讓大小朋友大喊吃不消，直呼好辛苦。

彰化縣消防局第二大隊大隊長徐溫聰表示，今年因疫情關係，所有參加的家長與小朋友，都需實名制，並量測體溫，室內的部分也勸導戴上口罩；而今天有CPR體驗，防震、救災等七道關卡，希望讓小朋友從小培養正確的防火防災常識，並提升孩童的緊急應變能力。

彰化縣議員曹嘉豪說，以往消防夏令營，都只有小朋友能參加，今年消防局特別增加親子體驗的部分，效果非常好，家長與小朋友換上消防衣，同心協力完成救援關卡，也希望透過各種生動活潑的防災救援關卡，讓小朋友從玩樂中學習，增加消防常識與安全。

(中時 )