韓國演藝圈中不少女星靠著纖細好身材吸引粉絲的目光，但不是每個人天生是瘦子，而是靠著運動及健身達到凹凸有致的身材曲線令女粉絲們羨慕不已。近日韓國綜藝節目《TMI News》便在網路上舉行「5大最想要的女星身材」票選活動，沒想到火辣出名的泫雅竟沒上榜。

過去大部分的女明星都追求瘦還要更瘦的「紙片人」身材，但隨著健康意識抬頭，女性對於想要的身形也逐漸產生變化。在排行榜中，擠進前5名的女星分別是在韓劇《梨泰院Class》飾演女二的權娜拉、女團Apink主唱鄭恩地、「國民妖精」李孝利、女團AOA中的雪炫。除了李孝利以外，其他女星出道時都曾因太胖遭受攻擊，後來都靠著運動甩肉以健美的肌肉線條成功進榜。

「5大最想要的女星身材」排行榜 泫雅竟消失還輸她（圖／allurekorea、ELLE、nate）

第一名則是近日發行新單曲《NUNU NANA》的饒舌歌手Jessi，雖她從在節目中大方承認臉跟胸部都「進場維修」過，但她依然靠著飲食控制及每天健身3小時，並將重點放在下半身，練出歐美女星般的葫蘆身形及性感翹臀，加上豪放的性格大受女粉絲喜愛，奪下冠軍寶座。

在 Instagram 查看這則貼文 Jessi / 제시（@jessicah_o）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 8 日 下午 9:29 張貼

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(中時新聞網)