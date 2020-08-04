為防止疫情蔓延，專家建議高風險地區來台者居家檢疫期滿應進行採檢。中央流行疫情指揮中心表示，台灣採取的是居家檢疫和自主健康管理21天的防治手段，因傳染力會慢慢掉，只要隔離開，就不會造成他人染疫。
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，沒症狀的人，不管何時發病，過了10天就不會有傳染力。居家檢疫和自主健康管理這21天是最重要的防治手段，只要能遵守規則，就不會造成後續的傳播。
莊人祥表示，SARS是發病後5、6天傳染力最高，會在醫院爆發院內感染。當時防治SARS是將接觸者隔離，避免接觸其他的病人，來把疫情控制好。
新冠肺炎不一樣，無症狀感染者有25%以上，發病前2天就有傳染力，甚至在發病前半天，傳染力達到高峰。莊人祥表示，這群病患發病後傳染力就會慢慢掉，台灣用的是居家檢疫的方式隔離，不讓個案接觸到家人朋友，若要用採檢的方式，找出來後也是繼續隔離，但問題是這個人可能已經沒有傳染力。
(中時 )
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