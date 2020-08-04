女星雞排妹（鄭家純）臉蛋清純、身材惹火，又不諱言兩性話題，受到許多粉絲喜愛，隨著疫情的緩和，她接下不少代言，近日PO出工作形象照，不但秀出深邃事業線，還嬌滴滴地呼喊粉絲「老公」，讓人感到一陣酥麻！

雞排妹最近和知名證券公司合作，3日曝光廣告形象照，只見她留著褐色的長捲髮，臉上施抹清淡妝容，身穿白色的低胸上衣，正面兩塊布綁出一個結，剛好將雄偉上圍聚攏，夾出深邃豪溝，她模擬未婚妻口吻，寫道：「各位老公，一起開戶投資，準備我們的結婚基金吧！鑽戒不用買到大粒光，一小顆閃耀著幸福光芒就好。用蓮花科當主桌的桌花。喜宴菜餚我想好了，前菜義隆湯包，主菜就選護國神雞，甜點我想要又圓又大的……」

不少男粉絲被撩得心癢癢，留言直呼：「老婆我戶頭開好了，接下來是房間了」、「能不能別這麼完美，我都快要為你長一條撚了」、「老婆說的永遠是對的」。

(中時新聞網)