街口集團4日宣布，街口支付用戶數衝破300萬，且是在5個月內增加100萬用戶，持續高速成長。此外，街口也表示，街口支付不同於其他業者，為達到振興經濟的目的，在振興期間提倡「免綁定街口支付、也能享多重優惠」，以刺激消費。

街口集團表示，凡使用街口支付消費，累積滿額即可解鎖超值的街口大禮包及抽獎街口幣，抽獎機會每人甚至多達5次，7月15日至8月4日僅僅兩周的時間，交易金額成長高達20％，成功提升消費客單，也造就用戶數大幅攀升。

此外，「街口大禮包」也已發出超過5萬張，其中「手搖飲」、「超市量販」、「餐飲美食」等高頻消費類別更是受到用戶的喜愛，也持續帶動相關店家業績成長。

街口支付持續拓展電子支付使用場域，目前通路數已超過12萬，鎖定年輕族群高頻消費場域，如摩斯漢堡以及POYA寶雅，在振興期間，更聯合推出專屬的優惠活動，包括與「摩斯漢堡」合作門市，單筆消費享10％現金回饋；「POYA寶雅」、「寶家五金百貨」，單筆消費享8％現金回饋。

對於近期託付寶的爭議，街口也表示，相信支付的發展必然走向與金融結合，並是電子支付大幅躍進的關鍵點，也將會是電子支付達成國家目標52％的重要因素，因此託付寶服務正密切與金管會溝通中，期望近期將會重新上線。

(工商 )