上市櫃股票周二同步開高走高，且量能在高檔並未失控，對盤勢而言，無疑是籌碼在高檔良性換手，推進大盤持穩向前行最佳助力。

業內人士指出，以前台股有四大天王與新興主力，如今新手散戶初登場的追價膽識，似猶勝中實戶等市場大戶，在螞蟻雄兵個個爭出頭下，或係大股東、法人、主力群等也無後顧之憂，放膽強勢作價誘因。不過，台股最大主力，還是國家隊法人在幕後支撐，化解源自外資與部分內資法人（或說法人大散戶）的調節壓力。

上市股票今亮燈漲停者，包括國揚、圓剛、圓展、長興、亞諾法、彩晶與南電等14支股票，而單日漲幅逾5%者，則進一步達44檔。上櫃股票強勢攻頂者，包括力旺、杏國、中天、同致、曜越、廣錠及宣德等16檔股票，而單日漲幅逾5%者，達36支股票。

上市櫃股票表現弱勢者，僅聰泰一支高掛跌停板免戰牌；而單日跌幅逾4%者，包括遠雄來、宏洲化工、國光生、大飲、保銳、逸達及撼訊等17支股票。

成交量方面，上市交投前10名股票，分別是聯電、群創、友達、彩晶、欣興、新光金、美德醫療-DR、國光生、大亞與圓剛。上櫃成交量前10名，分別是宣德、中天、廣明、光洋科、愛地雅、漢磊、波若威、太景*-KY、合晶與精材。

(工商 )