前高雄市三民二分局長李世昌收受電玩業者賄款弊案，同案共犯專勤隊警官林振宏，堅持不認罪，喊冤稱李世昌為了脫罪減刑才拖他下水，但日前仍被最高法院判有期徒刑16年定讞。林振宏疑似深感冤屈，在今天下午2時到雄檢報到前跳愛河，被救起時意識清醒，送醫治療中。

據了解，林振宏始終堅稱清白，但最高法院27日判決出爐，維持二審判決，依悖職收受賄賂罪，判林振宏有期徒刑16年確定。

前高雄市三民二分局長李世昌，於2010年12月25日起至2013年1月28日任職高雄市警局行政科專勤組長時，綜理電玩、色情取締工作，自2011年3月間起至2012年11月間，按月收受高雄市大樹、鳳山、橋頭、阿蓮、岡山、仁武、鳥松、大寮、前鎮、林園、大社、彌陀等區共30家賭博電玩業者賄款，透過白手套、離職警員葉嘉雄交付每月40至80萬元不等，前後共計收賄21次，總計1144萬元。

李世昌強調將半數賄款分給林振宏，兩人各拿572萬元，白手套葉男則拿到12萬元酬勞。而李因認罪獲2次減刑，去年遭輕判6年4月定讞、已入獄服刑。

(中時新聞網)