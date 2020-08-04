為表達「減煤、增綠、降空污」的訴求，今(4)日立院召開記者會及公聽會，邀請公部門呼應民間團體對氣候、減碳、無煤的訴求，並請中央提出2025年後中長期減煤目標和能源配比檢討，以及加速公有房舍再生能源設置目標、簡化公民參與建置再生能源發電流程。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉表示，台灣的能源原政策處處矛盾，能源目標僅訂到2025年，5年甚至10年之後台灣都不必有能源目標？中央說好的減煤改善空污，環保署卻又處處阻擋地方限煤條例，等同任由人民工業污染「吸飽飽」。

爭氣聯盟協會理事長鍾明光表示，為滿足產業怪獸的能源需求，政府多次拖延及毀壞能源轉型的承諾，讓整體社會逐漸喪失對於能源轉型的信心及期待。要求政府針對溫管法的減碳目標修法並重設目標，並訂定能源轉型下階段(2030-2050)減煤目標，啟動碳交易制度與碳稅等。

鍾明光呼籲台中市政府應儘速訂出下階段減煤目標，納入中龍鋼鐵每年遞減5％減煤要求，提升能源效率2％，提高都會區綠覆蓋率，加速城市降溫計畫等訴求。

台灣健康空氣行動聯盟遊行策畫張淑芬表示，為減緩全球暖化速度淘汰燃煤電廠，德國規劃2038年棄用全部燃煤發電，英國與加拿大率先發起「脫煤者聯盟」，迄今有30個國家及16個地方政府參加。台灣應趕緊追上歐美與南韓等國家的腳步。

時代力量立委陳椒華表示，2025非核家園能源目標的煤電佔比雖將降至27％，但缺乏長期的減煤規劃，希望經濟部提出10至20年的中長期減煤目標及能源配比，並設定台灣脫煤目標年。

陳椒叔華指出，目前家庭安裝3KW太陽能躉售申裝流程需時1-2個月，影響家戶裝設意願，要求經濟部簡化設置流程，能源局也應加速推動住宅太陽能屋頂，積極推動北部增設屋頂光電。

(中時 )