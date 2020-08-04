台北地檢署偵辦立委涉嫌收千萬賄款介入SOGO經營權之爭、土地變更案，立委蘇振清辦公室主任余學洋北院裁定羈押。（本報資料照）

檢調偵辦立委集體涉貪案，SOGO經營權爭奪戰部分聲押8人，台北地院4日下午做出裁定，8人在院檢待了5天4夜，史無前例。北院審理後，裁准羈押蘇震清及其辦公室主任余學洋。

涉入SOGO案部分，檢方聲押對象包括太平洋流通前負責人李恆隆、「是知管理顧問」的白手套郭克銘、立委蘇震清、立委廖國棟、立委陳超明、前立委徐永明，以及蘇震清辦公室主任余學洋、廖辦公室主任丁復華共8人。

(中時 )