曾莞婷擔任千禧之愛「89量腰日」健康大使呼籲粉絲固定量腰圍。（千禧之愛提供）

曾莞婷擔任千禧之愛「89量腰日」健康大使呼籲粉絲固定量腰圍。（千禧之愛提供）

本土劇女神曾莞婷4日擔任「千禧之愛89量腰日」健康大使，分享體型管理秘訣，最近她因為拍賈靜雯製作、主演的《媽，別鬧了！》壓力大，瘦了一大圈宛如紙片人，「體重平常大概46到48公斤，但最近又瘦了！不敢量體重多少」，她說壓力大是因跟偶像賈靜雯合作，就希望自己能表現好一點，而且每件戲服都是逼死人的緊。

#直擊/曾莞婷擔任健康大使 台劇女神談演藝風波

她說，人生最瘦是拍八點檔時，體重曾掉到43公斤，當時洗澡時看到自己身體還會掉眼淚，「胸部也平了，屁股也沒了，又沒充足睡眠」。被問人生有胖過嗎？她說無憂無慮的學生時期，因為念華岡藝校，陽明山上冬天冷，每次下課就衝福利社「補給」，「胖到應該有52公斤吧！」聽到52公斤是她最胖體重，讓身邊的其他女生們都超想揍她。她解釋，因為自己臉圓，以前常被說外型像是一根竹筷插的一顆貢丸，自己也做過很多瘦臉的努力。

雖然瘦成紙片人，但曾莞婷坦言以前比較喜歡另一半是小胖子，「要肚子有點肉肉的，又不能到胖。抱起來比較有安全感！所以歷任男友都是有點肉！」但她強調大隻佬肌肉猛男她無法接受，太瘦的排骨型也無法，「其實外觀其次，健康真的比較重要！」

資深藝人羅霈穎昨意外猝逝，曾莞婷說，昨半夜看到新聞覺得很震驚，以前在《康熙來了》常常跟羅姐碰面，知道她也是有在健身、很注重身材的，聽到消息覺得遺憾難過。

(中時 )