時代力量黨主席徐永明捲入國會SOGO收賄弊案，傳出收費200萬的價碼開一場公聽會，這讓新科立委高虹安表示，去年在參選時看其他候選人為了當選動輒花費上千萬來競選，當選後卻只領少少的每個月18萬，投資報酬根本不成比例，如今看到這新聞才知道，「原來立委的投資報酬率要這樣算！」

高虹安在政論節目中指出，她去年被編入台灣民眾黨的不分區立委時心中感到相當無助與徬徨，因為立委一個月的公開薪水就是18萬，這大家都知道，「比起她在鴻海的時候確實是少了滿多的」，但是見其他立委參選人，像是吳怡農就為了競選花了2372萬、蔣萬安也花了1520萬，各個都動輒花上上千萬，但是比起選後的薪水，投資報酬率根本不合比例！

而如今收賄弊案被一口氣揭發，才讓高虹安恍然大悟，「原來投資報酬率要這樣算！」光看徐永明開一場公聽會要200萬，但公聽會根本不需要成本！場地是立院的、人員是立院的，這兩百萬說真的不知道要花去哪裡！如果說是要給時力黨工發薪水，卻又沒有任何政治獻金的紀錄，這筆錢「怎麼看怎麼怪！」

(中時新聞網)