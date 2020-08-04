第一銀行文教基金會長期深耕本土藝術，自2011年起，於第一銀行總行的「第一藝術空間」舉辦藝術展覽，提供國內藝術家創作發表之平台與機會，為本土藝術帶來支持與活力，並讓員工與客戶能多欣賞藝術，提升正向思考的人生態度。第110場展覽特別邀請林英哲老師展出具有臺灣鄉土風情水彩作品，藉由感人溫馨作品，讓民眾留下最美的記憶。

林英哲老師從小熱愛繪畫，11歲時受美術教育家吳梅嶺老師啟蒙走入水彩世界，但早年學業、事業繁忙，使投入繪畫創作的心願不斷被推遲，直到75歲退休後，才意識到許多生活美好的過去快速消失中，因此重拾畫筆，以謹嚴、細膩、寫實及「不忘本」的初心，描繪了故鄉人文風情與臺灣農村景象等感動人心的溫潤作品，希望以寫實筆法記錄兒時回憶，為下一代保留與見證時代變遷的歷史。

林英哲老師以嚴謹寫實、細膩溫潤的筆觸，描繪臺灣鄉情及兒時美好記憶的畫面，所散發出濃郁情感的水彩魅力，令人驚艷，不僅勾起大家走進單純時光隧道，更帶來意猶未盡的美好與感動，第一銀行文教基金會誠摯邀請各界蒞臨欣賞，一起欣賞描繪人文、生活美好記憶、感動人心的臺灣風情創作展。

展覽地點為第一銀行總行1樓大廳，地址在臺北市重慶南路一段30號，展覽日期為2020年8月4日至8月25日，展覽時間為每週一至週五9：00至15：30止。

(工商 )