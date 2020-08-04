宏達電(2498)今(4)日宣布將與ARVI VR攜手搶攻全球娛樂場域(location-based entertainment, LBE)推廣日益風行的VR密室逃脫，預計今年從大陸、印度、台灣與阿拉伯海灣國家展開第一波拓展行動，進而拓展至全球，雙方從去年10月開始洽談，未來三年都是亞洲宏達電代理商。

目前在VIVELAND VR虛擬實境樂園中最受歡迎的是ARVI VR所推出的VR密室逃脫遊戲，如《拆解核危機》(Mission Sigma)、《消失的聖誕禮物》(Christmas)、《恐懼聖所》(Sanctum)、《賽博叛客》(Cyberpunk)及《越獄逃生》 (The Prison)等，因此宏達電與ARVI VR決定進一步合作，進攻娛樂場域推廣VR密室逃脫遊戲。在第一波拓展後，宏達電也將往埃及、香港、印尼、澳門、馬來西亞、菲律賓、南非、新加坡、泰國、土耳其以及越南等地推進。

宏達電企業解決方案副總李文材表示，HTC VIVE與ARVI VR自2019年即緊密合作，讓消費者在VIVELAND VR虛擬實境樂園中可享受到VR密室逃脫遊戲，很期待ARVI VR的遊戲在全球進駐更多VR體感樂園，也期待今年下半年能看到更多可供多人同時參與的優質遊戲內容。

HTC VIVE在全球與許多線下體驗店合作，使用VIVE虛擬實境技術來展現沉浸式體驗，並因此開闢了新財源，透過與ARVI VR建立合作夥伴關係，讓特別為虛擬實境、VR體感樂園與娛樂場域量身打造的VR密室逃脫遊戲，向消費者展現傳統密室逃脫無法給予的創新元素。ARVI VR執行長Michael Dementii表示，相信這是長期且雙贏的合作，能擴大並深化我們與娛樂場域的合作。

(時報資訊)