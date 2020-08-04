宏達電(2498)全力搶攻VR(虛擬實境)，揮軍國際市場，看好密室逃脫商機，且透脫VR導入密室逃脫，相較傳統具有三大優勢，目前除成功插旗中東、大陸等，更持續關注新加坡、印度、印尼多個東南亞市場，該產業目前僅在發展初期，未來成長空間可觀，以該商業模式來看，宏達電主要獲利則來自於內容遊戲授權，以一套VR裝置為一套授權為主，故透過大範圍的合作，可成功擴大規模經濟。

宏達電企業解決方案副總李文材表示，傳統密室逃脫，單次投資較大，且實際空間小，加上裝潢費高，所以週期時間內只能玩相同一種遊戲，因此回頭客少，但是透過VR導入密室逃脫，可以吸引客人忠誠度，同一個空間裡面可以有多種內容，裝潢費也較低，更換內容代價相對低，整體來說，VR的密室逃脫具有空間效益、培養忠誠、以及投資少的三大優勢，且VR很有彈性，不需要做額外投資，而宏達電主要獲利是來自於遊戲的內容授權。

李文材表示，密室逃脫遊戲從2012年開，根據統計，目前光是大陸市場就有傳統1萬家密室逃脫，顯示該市場確實相當有潛力，且不僅是大陸，當括東南亞、中東等也很有發展空間，以台灣來說，三創園區在疫情，一個月將近2000人次。

李文材說，大陸市場現已經有很多VR體驗店，在既有設備到位下，將內容導入很簡單，下一波才會進入一般傳統密室逃脫，大陸都會有連鎖、聯盟的商店可以合作，目前已經有一家總店數約40家的合作夥伴在洽談中，預計8月底會先有15~20間導入，印度目前還沒有具體的內容，新加坡和印尼目前也還要看疫情的狀況，以宏達電來說，主要會找飯店、渡假村、樂園等合作，但樂園不會以密室逃脫遊戲為主，會以其他遊戲。

(時報資訊)