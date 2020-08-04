潭子、大雅、后里區部分國中、小廚房設備簡陋老舊，立委楊瓊瓔協助向教育部國教署爭取1130萬元經費補助。（王文吉攝）

立委楊瓊瓔日前爭取教育部3440萬元改善25所潭子、大雅、神岡、后里地區國中小兒童遊戲場及優化視聽教室經費，再次向教育部爭取1130萬元改善潭子3所、大雅4所、后里6所學校改善午餐廚房硬體修繕及充實設備、消毒設備之用，可望於明年中旬前獲得改善。

潭子、大雅、后里區部分國中、小營養午餐廚房設備簡陋老舊，楊瓊瓔協助各校向教育部國教署爭取午餐廚房精進計畫經費補助，提供各校擴充集中式廚房、設施設備汰舊換新修繕，以及廚房資訊化、消毒設備優化，獲國教署核定1130萬元。

楊瓊瓔表示，強化學校午餐營養品質與衛生安全管理，必須從妥善的廚房環境開始，廚房攸關團膳清潔衛生甚鉅，守護學童健康是為國家儲備未來的競爭力，尤其國中小這個階段的孩童正值發育期，讓孩子們吃得健康、安全、安心，是政府的責任。

楊瓊瓔特別感謝教育部及台中市教育局的協助，讓選區內國中小孩童可以在優質的校園環境中學習、成長，很多學校經費短絀，尤其需要政府挹注資源，建置安全衛生供餐環境，打造安全衛生食材整備區域，以縮小城鄉差距。

(中時 )