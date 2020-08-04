受到新冠肺炎疫情影響，美國今年破產的企業家數已來到160家，其中零售業破產的數量恐創下10年新高。

CNBC報導，在疫情的衝擊下，不少人失業，進而減少消費，也間接影響了企業的發展。根據標普全球市場情報公司（S＆P Global Market Intelligence）的數據，今年以來已有43家零售商申請破產，逼近10年新高紀錄；除了零售商，同期破產的企業高達160家，光是7月就有32家美企申請破產。

在金融海嘯過後的2010年，美國零售業遭遇巨大的動盪及財務壓力，當年全美的破產家數為48家；而2008、2009年金融海嘯期間申請破產的零售業者更是高達441、407家。

除了新冠肺炎疫情影響民眾消費力，近來崛起的線上購物也讓實體零售業者大受打擊，美國知名百貨公司Lord & Taylor、JC Penney等紛紛不支倒地，外界估計，接下來恐怕還會有更多企業破產。

(中時新聞網)