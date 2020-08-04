比利時工程師案例再度掀起國內專家對於邊境普篩的一番爭論，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（4日）搬出國內針對菲律賓進行的普篩數據，藉此說明實施入境普篩無益於邊境防疫，強調居家檢疫措施才是封鎖無症狀感染者的關鍵。

莊人祥表示，國內在7月26日至8月2日共針對自菲律賓返台的183名旅客進行採檢，發現其中20人有症狀，但在這20人中只有7人確診。

莊人祥表示，這20人中的其中一人第一次採檢時被驗為陰性，直到二次採檢才確診，顯示邊境普篩並不一定能完全達到防漏效果。

莊人祥說，這183名旅客中，共有163名無症狀者，其中2人為PCR陽性，一為案466配偶，另一人為案475，當時是入境後沒症狀，第二天開始發燒。

莊人祥表示，雖然菲律賓普篩後確實抓到兩名無症狀感染者，但其中一名是案466配偶，本來就是擴大篩檢的適用對象，卻也漏篩一名有症狀者，顯示全面實施普篩，仍不見得能對邊境防疫起一定作用。

(中時新聞網)