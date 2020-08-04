時代力量黨主席、立委徐永明等6立委近期因涉嫌收賄而被聲押。時代力量秘書長陳志明日前在不公開臉書社團稱，他因「黨發不出黨工薪水，去借錢來發」，民進黨團幹事長、立委鄭運鵬今天受訪時暗酸，「法庭上的攻防都會站在對自己有利，甚至當初想好的藉口」。

對於徐永明和前副秘書長林鈺傑遭檢調調查，時代力量近日表示，若確定羈押，將決議予以停權。而台北地院今下午公布立委集體涉貪案羈押結果，確定裁准民進黨蘇震清、辦公室主任于學洋羈押禁見。

據港媒《中評社》今(4日)報導，鄭運鵬今受訪表示，他和被調查的立委們，身為同事，希望都能無罪，但外界希望如果確實有利益輸送來往，必須要向社會說清楚。

至於時力對內宣稱，「徐永明是去借錢發黨工薪水」，鄭運鵬說，「在法庭上的攻防都會站在對自己有利，甚至當初想好的藉口，過去有政黨、立委道德訴求，罵別人都很大聲，但講到自己同樣的狀況時，理由更扯。法官、檢察官信不信是看他們的本事，但必須向社會說明交代」。

對於外界好奇，為何這次涉案的多是經濟委員會的立委？鄭運鵬解釋，經濟委員會在立院8個委員會，是不分藍綠政黨都愛的熱門委員會，因此，多數是由資深立委擔任。

(中時新聞網)