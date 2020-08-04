中芯國際已經和北京開發區管委會成立一家合資公司，將會專注於28奈米及其以上的晶片製造，預計首期投資76億美元，中芯持股將達51%。中芯國際再一次巨額投資建設28奈米製程的晶片產線，意義究竟為何呢？目前市場盛傳是為了建設一條「去美化」的生產線。

根據業內人士透露，中芯國際之所以會再次投入巨資和北京開發區管委會成立這麼一家合資公司，最主要的目的就是為了「探索去美化」，為了徹底的擺脫美國的限制，而此前就是因為中芯國際使用了眾多的美國設備以及技術，所以並不能自由的為華為代工，使用了美國的設備，就要受美國的限制，而這次中芯國際主動出擊，預計在兩年內就可以實現「去美化」，這意味著中芯國際一旦實現了去美化，中芯國際就可以幫助任何的客戶生產代工晶片產品，不會再受到任何的限制，這也意味著華為海思中低階晶片產能也將會得到充分的保障。

一旦中芯國際能夠取得技術突破，意味著陸產晶片產業格局也會發生重大的改變，不得不說在得到國家隊幾百億資金的支持後，中芯國際也不得不肩負起與眾不同的使命，對此業界的看法是：「就是不知道華為能不能熬到中芯國際起來呢？」

(中時新聞網)