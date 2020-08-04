台灣之星4日宣布5G正式開台，台灣之星總經理賴弦五宣布，2020年年底優先完成高密集人口區涵蓋率80%、2021年6都市區人口涵蓋率達90%，預計時至2023年，各縣市區以及近郊都可以收到台灣之星的5G訊號。

賴弦五表示，台灣之星自4G時代加入台灣電信市場，6年來台灣之星扮演關鍵力量，落實對消費者的承諾並推動台灣4G服務快速普及；邁入5G世代，我們自頻譜競標就展現決心，傾全力標得5G的3.5GHz黃金頻段40MHz，是台灣之星4G開台時的4倍大，足以提供目前240萬用戶近同業2倍、業界最大的單位用戶個人頻寬。

同時，面對眼前充滿未知與機會的新時代，台灣之星也持續將觸角伸至更多領域，攜手各行各業的合作夥伴一起發揮5G倍數加乘的效果。

展望未來，台灣之星將持續實踐『最高CP值、服務好、專業佳』的價值主張，目標2025年總用戶數突破400萬、5G滲透率達80%、5G用戶數占比市場最高，同時達成個人用戶營收翻倍成長、企業用戶營收年複合成長率達110%，實現在6～8年5G獲利轉正的重要里程。

迎接5G新世代，台灣之星也同步推出全新年度品牌主張－「#JoinUs 一起5G」，籌備過程蒐集分析超過3萬個網路調查、100場以上座談會，以及逾500位消費高手參與，從消費者真實回饋的需求與喜好出發以貼近生活，攜手打造無論形象、產品、服務都年輕有彈性、現在用得到、輕鬆入手的「全民5G」，為5G擘劃的美好未來挹注價值，同時，也正式宣告「5G共創」時代的來臨。

(工商 )