美國國債殖利率重回陡峭，避險情緒緩和，經濟最危機時刻已過。同時，諸多數據如汽車銷售、ISM指數、PMI指數等皆明顯回升，顯示經濟觸底反彈，美股長線看俏。

日盛全球抗暖化基金經理人馮紹榮表示，7月中旬開始美股公佈第二季財報，最壞的情況在第二季已為市場共識，雖財報公布仍會導致個股產生短期波動，但不會成為左右整季股市走向的因素，市場更關注的是企業對下半年產業及營運前景的看法。

(工商 )