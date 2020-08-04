美國經濟觸底反彈 美股長線看俏 15:062020/08/04 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國債殖利率重回陡峭，避險情緒緩和，經濟最危機時刻已過。同時，諸多數據如汽車銷售、ISM指數、PMI指數等皆明顯回升，顯示經濟觸底反彈，美股長線看俏。 日盛全球抗暖化基金經理人馮紹榮表示，7月中旬開始美股公佈第二季財報，最壞的情況在第二季已為市場共識，雖財報公布仍會導致個股產生短期波動，但不會成為左右整季股市走向的因素，市場更關注的是企業對下半年產業及營運前景的看法。 (工商 ) #全球 #美股 #觸底反彈 #長線看俏 #指數 也許您會感興趣 財經熱門新聞 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 散戶砍完噴漲停 這檔要追回？專家1句救人 - 即時 奪半導體大廠！收購價飆1兆 GPU巨頭挑戰端、三星遭爆有動作 - 財經 黃金現貨飆天價後急跌 專家揭2大關鍵惹禍 - 即時 周刊曝威力彩頭獎內幕！台新銀主管認了同事中獎 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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