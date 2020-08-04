中興大學新化林場以林場植物種子設計DIY手作課程。（劉秀芬攝）

攀樹活動除了讓幼童學會了解樹木、進而去愛護、重視樹木、土地、與自然，也可訓練身體協調度與肌肉的發展。（新化林場提供／劉秀芬台南傳真）

虎頭埤風景區可提供多樣的水域運動。（劉秀芬攝）

推展優質戶外教育，台南市口埤實小、中興大學新化林場、虎頭埤風景區整合資源，邀台南8所國中小組成優質戶外教育策略聯盟，讓學生在攀樹、溯溪、定向越野、划獨木舟等體驗課程中，累積廣闊的視野和多元的智能。

隨著108新課綱的實施，如何提升各學科的學習成效，並透過連結真實生活情境，培養孩子具備迎向未來世界的核心素養，是教育進步重要的課題。而優質戶外教育的推展，將是一條能達到此終極目標事且半功倍的途徑。

台南優質戶外教育策略聯盟由新化林場、虎頭埤風景區、口埤實小、大新、仁德文賢、關廟崇和、南區永華、新市、官田渡拔等國小，以及左鎮國中、將軍二國中組成，涵蓋山、海二區，市區與偏鄉學校串聯學習，成為共學好夥伴。

新化林場是台灣第一個低海拔熱帶林場、虎頭埤風景區是台灣第一個水庫，地處丘陵、平原交界，擁有熱帶森林林相、草原、湖泊，又有豐富的動植物生態，是台南最佳的戶外教育學習場域。

口埤實小校長王朝賜表示，學校以戶外遊學為主題，多年來至附近的新化林場、虎頭埤實地上課，編寫入自己的校本課程，也將經驗分享加入聯盟的學校，發展出適合各校的戶外教育課程。

目前新化林場有攀樹、定向越野、森林生態、夜間觀察、螢火蟲、溯溪，DIY手做等課程；虎頭埤則可提供水域運動，包括獨木舟、腳踏船、太陽能船遊湖，以及自行車環湖、神社探訪、水陸域生態導覽解說等體驗活動。

其中最夯的森林定向越野課程，讓小朋友在過程中親近大自然、增強體力，除了能訓練基本的識圖能力及定向技能外，更能訓練學員快速決斷、問題解決及越野跑的能力。

這些學習內容，融合了歷史人文、學科知識與自然生態，除展現生態環境特色外，也富含地方產業，引導學生思考產業發展與環境維護的同存共榮議題，讓孩子懂得親近土地愛護森林湖泊，探索學習在地生態文化，以達到「自發、互動、共好」的目標。

(中時 )