台灣之星今日開台，開台不是新鮮事，先前已經有3場，外界關注資費怎麼殺。先把結論講在前，這開台資費非常不台灣之星，甚至有點無趣，最貼切的形容是跟藥品廣告一樣「很憨慢，但很實在！」是緩兵之計，但也戳破電信三雄「爽用5G」的吃到飽假象。

台灣進入5G時代，電信三雄搶在6月底陸續開台，不過很有趣的是，檯面上電信三雄不是狂請代言人、要不就換LOGO，甚至連鮪魚都搬上桌，但用戶卻很冷，下猛藥搞了超過1個月，升級5G的用戶卻寥寥可數，陷入唱獨腳戲的尷尬局面。

5G台還是要開，這不得不然，用戶不用埋單，原因也很簡單，價錢太貴是一、手機不夠普及是二，癥結點是就算升級了、換了手機，手機螢幕卻可能還是在跑4G。

台灣之星端出的開台資費，就過往「創新」的高標準，有點單調，甚至無聊，他採用別於三雄的加掛作法，也就是說，相較於電信三雄針對5G提出專屬5G資費（雖然長得都一模一樣），但終究是個有別於4G的資費，4轉5就是得放棄4G優惠。

說得直接點，台灣之星根本沒有5G資費，它是在既有4G的架構下，你可以用「最多」200元換取5G服務，這戳破了目前5G「看得到、用不到」的殘酷現實，如果你附近根本沒有5G可用，你還是付799吃到飽，但如果有5G可用，最多也就是999元。

這種資費架構是一時，絕非一世，比較像是試用性質，也跳脫台灣之星一開槍，就要跟電信三雄直接對壘的局面，說是緩兵之計並不為過。或許等1、2年，當5G覆蓋率更為完整時，到時候再看台灣之星如何出招，資費大戰才有得瞧。

(中時 )