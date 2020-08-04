昨夜微軟、蘋果領美股衝高，台股今日也跟著彈升，在蘋概大軍台積電(2330)、聯發科(2454)、聯電(2303)、世芯-KY(3661)、欣興(3037)、美律(4968)、南電(8046)、圓剛(2417)等攜手走強拉抬下，大盤指數開高後快攻5日線，盤初雖一度震盪向下，但電金傳類股齊心走高，加上尾盤台積電、聯發科一波強拉，多頭不僅收復昨日150點失土，更加碼拉升漲點至近200點，以12709.92點、大漲196.89點作收，總成交值則降至2115.12億元；店頭市場收164.98點，漲1.73點，總成交值568.62億元。

分析師表示，台股無畏外資昨日賣超302億元，今日維持強勢終場收在最高點12709點，收復昨黑K高點，量能萎縮至2100億左右。外資在現貨已出現調節的動作，避險動作在增加，顯示台股漲多後有正常修正的可能性，短線將會維持區間震盪格局，明天觀察重點外資在期貨部位以及選擇權的淨空單情形。

盤面上，台積電終止連黑，今日收在425.5元，上漲2.28%；聯電盤中創高後稍作拉回，收在24.55元，上漲3.15%；IC設計股多頭人氣旺盛，聯發科收在732元，漲幅5.17%、力旺(3529)及迅杰(6243)聯袂收在漲停板583、12.5元；PCB族群的南電收在漲停板111.5元，帶動欣興收在67元，上漲5.68%；生技股在台灣境外移入案例增加下，檢測試劑廠亞諾法(4133)再度飆漲停，收在84.8元、台康生技(6589)也收在漲停板62元。

分析師表示，台積電今日走勢相對平緩，台股氣氛樂觀，目前全球股市還沒有立即轉弱的疑慮，若以大盤結構來看還沒有太大的敗象，若台股明日量能可以放大，有機會再出現一波新的攻勢，下檔支撐暫看10日線，壓力位於前高位置，操作上不妨留意PCB及防疫概念及基本面良好的族群。

(時報資訊)