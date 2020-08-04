台灣之星今(4)日宣布5G正式開台，台灣之星向來在電信業扮演關鍵者角色，資費想當然爾為市場最為關心的議題，尤其台灣在歷經499之亂後，電信資費已經走向彈性疲乏，台灣之星今日丟出震撼彈，延續其在4G時代扮演價格破壞者的制衡角色，5G資費由399元起跳，吃到飽則為999元，相較已經開台的電信三雄中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)的1399元，直接便宜400元。

台灣之星主打5G延續4G時期簡單、透明、合理的信念，祭出全民5G資費，新申辦/攜碼/續約搭配手機/家電/購物金，月租399元起即可晉升5G行列，相較同業最低門檻，便宜至少200元；月租799元起，即可享終身4G不限速吃到飽，用到5G才付錢，每MB單價0.059元、上限每月最高加200元，即享終身5G不限速吃到飽，網內互打免費、網外/市話分別送120分鐘，還可0元選搭萬元手機；現在申辦月租799元以上5G資費方案，10月底前享熱點分享量不限制。

此外，台灣之星也規劃於近期推出中嘉匯流專案，申辦5G門號，月租799元起，送Home+中嘉寬頻家用光纖上網24個月，網速最高1Gbps。

另外，針對尚未符合續約資格的老客戶，也提供原約升級，輕鬆升級5G、原合約不延長，5G月租799元，每月免費60GB流量，再送終身4G不限速吃到飽；月租999元以上，享終身4G+5G不限速吃到飽。

(時報資訊)