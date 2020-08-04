那指再創新高，台股一掃陰霾，今日開高漲勢擴大，收復5日、10日線。早盤權值股普漲，台積電(2330)、大立光(3008)、鴻海(2317)皆上漲逾1%；聯發科(2454)上漲2%以上，聯電受高盛調高目標價利多帶動，大漲超過6%，創16年新高價，最為凌厲。題材股亮麗演出，彩晶(6116)今起買回15萬張庫藏股，股價急衝漲停板；南電(8046)營運成長動能看旺，盤中鎖漲停板並寫下9年新高價；國揚(2505)處分大南港土地獲利入帳、長興(1717)新冠抗體快篩試劑將量產，題材帶動股價掛漲停。終場台股收漲196.89點，為12709.92點。今日外資(不含外資自營商)買超54.6827億元，投信買超8.1234億元，自營商買超12.6427億元，三大法人買超75.44億元。

類股齊揚，傳產股漲勢凌厲，橡膠股上漲3.5%，居漲幅第一，汽車股、電機股跟隨在後。橡膠股以正新(2105)漲逾5%，最為強勢，台橡(2103)、南帝(2108)、申豐(6582)、中橡(2104)走高2~4%不等，漲相佳。汽車股受到7月新車銷售創今年新高的利多加持，早盤即走強表態，和泰車(2207)上漲5%登高一呼，麗清(3346)、智伸科(4551)、和大(1536)、聯嘉(6288)、為升(2231)漲幅拉高到3~4%。車商樂觀看待8月車市，特別是進入農曆鬼月前的衝刺買氣期間，市場規模上看至3.3萬輛，較去年同期大增37.5%。

台股遇疫情干擾，昨日重挫，但投資人恐慌程度有限，加上消息面偏多與資金行情不退，今日指數收漲196點，不但收復前一日失地，並收在今日高點、站回12700點之上。5日RSI為65.32，10日RSI為67.05， 9日K值為53.38，9日D值為58.11，20日乖離率為2.74。週二新台幣以29.53元開盤，隨後強彈逾1角，新台幣強勢升值，顯示外資沒出走，今日外資買超54.68億元，結束連5日賣超，後市仍然有利多頭，惟台股在台積電、聯電、世界先進為首的半導體族群帶領下，7月下旬創13031點新高，成交量也來到3489億元，即在當日開高走低，上檔形成套牢區，消化需要一段時間。

日盛投顧指出，台股回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續；目前指數支撐為12,300點至12,400點，壓力為13,031點附近，KD開口向下，9日K值大於50，短線偏多整理。多頭趨勢下，逢回則是進場良機，現階段仍可偏多操作，聚焦半導體、5G、蘋果概念股、自行車及資產股等相關族群。

(時報資訊)